Инфляция в России удерживается на нулевом уровне вторую неделю подряд

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Недельная инфляция в России в период со 24 по 30 сентября 2019 года оказалась нулевой вторую неделю подряд. С начала года потребительские цены выросли на 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.

В годовом выражении инфляция на 30 сентября сложилась на уровне около 4,1%.

За отчетную неделю цены на сахар-песок снизились на 1,1%, пшено - на 0,5%, мясо кур и водку - на 0,2%. Плодоовощная продукция подешевела на 0,9%, в том числе морковь - на 3,7%, картофель и лук репчатый - на 3,1%, капуста белокочанная - на 2,1%, яблоки - на 1,8%. В то же время помидоры стали дороже на 4,5%, огурцы - на 3,2%.

Цены на крупу гречневую выросли на 1,2%, консервы мясные, масло сливочное, маргарин, яйца куриные и шоколадные конфеты - на 0,3%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, сметану и творог жирный - на 0,2%.

Стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.