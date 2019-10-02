ФАС примет итоговое решение по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет" не позднее 11 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила анализ сделки между "Яндекс.Такси" и группой компаний "Везет", итоговое решение будет принято не позднее 11 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства со ссылкой на замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

"Анализ завершен. Решение по сделке будет принято не позднее 11 октября", - сказал он.

"Яндекс.Такси" ранее объявил о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрытие сделки ожидается до конца года.