Инвестор планирует утроить площадь яблоневых садов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. "Плодообъединение "Сады Ставрополья" планирует утроить площади яблоневых садов в Ставропольском крае в ближайшие три года. Общая площадь составит порядка 600 гектаров, сообщил в среду ТАСС председатель совета директоров компании, председатель Ассоциации питомниководов и садоводов края Айдын Ширинов.

"В настоящий момент у нас больше 200 га садов в Ставропольском крае. Расширяться планируем до 600 га, работу планируется провести в ближайшие три года", - сказал он.

Помимо Ставропольского края, компания занимается выращиванием садов и в Карачаево-Черкесии. Ранее в Корпорации развития республики ТАСС сообщили, что инвестор планирует увеличить площади садов и в этом регионе - 370 га новых садов планируется заложить в ближайшие два года, благодаря проекту будет создано более 140 постоянных рабочих мест.

В Карачаево-Черкесии компания реализует и пилотный проект по выращиванию груши. "Сейчас у нас там самый большой российский сад груши. Год назад посадили саженцы, в этом году уже убираем урожай - более 20 т с гектара, для второго года это достаточно много", - пояснил председатель совета директоров.

"Плодообъединение "Сады Ставрополья" является одним из крупнейших российских плодовых питомников, производит более 2 млн саженцев, адаптированных к условиям выращивания в российских регионах. Компания имеет собственные сады в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.