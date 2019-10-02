{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Инвестор планирует утроить площадь яблоневых садов на Ставрополье

Общая площадь составит порядка 600 гектаров

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. "Плодообъединение "Сады Ставрополья" планирует утроить площади яблоневых садов в Ставропольском крае в ближайшие три года. Общая площадь составит порядка 600 гектаров, сообщил в среду ТАСС председатель совета директоров компании, председатель Ассоциации питомниководов и садоводов края Айдын Ширинов.

"В настоящий момент у нас больше 200 га садов в Ставропольском крае. Расширяться планируем до 600 га, работу планируется провести в ближайшие три года", - сказал он.

Помимо Ставропольского края, компания занимается выращиванием садов и в Карачаево-Черкесии. Ранее в Корпорации развития республики ТАСС сообщили, что инвестор планирует увеличить площади садов и в этом регионе - 370 га новых садов планируется заложить в ближайшие два года, благодаря проекту будет создано более 140 постоянных рабочих мест.

В Карачаево-Черкесии компания реализует и пилотный проект по выращиванию груши. "Сейчас у нас там самый большой российский сад груши. Год назад посадили саженцы, в этом году уже убираем урожай - более 20 т с гектара, для второго года это достаточно много", - пояснил председатель совета директоров.

"Плодообъединение "Сады Ставрополья" является одним из крупнейших российских плодовых питомников, производит более 2 млн саженцев, адаптированных к условиям выращивания в российских регионах. Компания имеет собственные сады в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
ФАС вынесла предостережение совладельцу S7 Group Филеву
Ранее он заявил о необходимости перестать конкурировать с авиакомпанией "Аэрофлот" и разделить между компаниями дальнемагистральные и региональные направления
Читать полностью