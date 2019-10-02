Ставрополье презентует выращенные в регионе саженцы миндаля на выставке в Москве

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Компания из Ставропольского края представит первые выращенные в регионе саженцы миндаля на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщил в среду ТАСС председатель совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья", председатель Ассоциации питомниководов и садоводов края Айдын Ширинов.

"Мы везем на "Золотую Осень" саженцы, выращенные у себя, - пробные экземпляры миндаля, будем презентовать их руководству страны. В 2020 году мы будем закладывать первый сад миндаля [в Ставропольском крае], пока небольшой, опытный, на нескольких гектарах", - сказал он.

Ранее компания привлекла экспертов для изучения условий выращивания миндаля и косточковых на востоке Ставропольского края. "Все идеально подходит - и почва, и все остальное. У нас есть инвесторы, которые уже готовы вкладываться в эти проекты. <…> Рассматриваем Левокумский, Нефтекумский и Степновский районы для выращивания миндаля, персиков, черешни, нектарина. Думаем, что там может находиться основной российский производитель косточковых культур", - пояснил Ширинов.

Помимо этого, компания предлагает ввести новые культуры в пилотный проект по закладке садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. Сейчас дачники-садоводы получают поддержку в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. "Сейчас в основном закладываются яблоневые сады, но работа может идти и с персиком, нектарином, черешней", - отметил Ширинов.

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства РФ. Ставропольский край на агропромышленной выставке представят более 40 предприятий. В 2019 году делегация края намерена сделать акцент на презентации экологически чистой продукции: регион представит хлебобулочные и кондитерские изделия, макароны, крупы, минеральную воду, овощи и консервы, молочную и мясную продукцию. Экспозиция займет два этажа.