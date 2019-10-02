Что сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". По его словам, форум позволяет обменяться мнениями, поговорить о лучших практиках и использовать эту информацию в практической работе. Основные заявления главы государства — в материале ТАСС.

Сотрудничество в области энергетики

Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил Путин.

Он отметил, что РФ открыта для конструктивного международного партнерства в области энергетики.

По его словам, Россия минимизирует санкционные риски в сфере энергетики, уже есть соответствующие договоренности.

Путин назвал чушью утверждения о слабой позиции РФ в переговорах с КНР по газовым проектам. По его словам, "Россия стала уже крупнейшим экспортером нефти в Китай, за последние десять лет поставки нефти в эту страну увеличились в 4,5 раза, а нефтепродуктов в два раза".

Путин напомнил, что к концу года планируется запустить газопровод "Сила Сибири". Кроме того, продолжил он, стороны ведут переговоры о возможности строительства газопровода по восточному маршруту.

Об энергопроектах

Президент призвал не искать политической подоплеки в реализации проектов ["Турецкий поток", "Северный поток"], отметив, что они носят исключительно коммерческий характер.

Путин отметил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе разрешения на строительство "Северного потока — 2". Но, несмотря на это, проект будет реализован, заявил глава государства.

По словам президента, США всегда были против энергетического сотрудничества РФ с Европой.

Россия имеет один из самых низкоуглеродных энергетических балансов в мире, больше трети производства энергии в стране приходится на гидроэнергетику и АЭС, добавил Путин.

По его словам, за последние пять лет в РФ было введено 800 мегаватт мощностей на базе возобновляемых источников энергии, строятся и проектируются объекты еще на 4,7 тыс. мегаватт.

Он отметил, что уже запущены пилотные проекты "умных сетей" в Калининграде, Уфе и Белгороде.

О ситуации на нефтяном рынке

Президент считает крайне важным использовать все механизмы для балансировки рынка нефти с участием всех стран.

По его словам, необходимо достигнуть результата, который устроил бы производителей и потребителей.

Путин считает, что нефть сохранит свое место на рынке еще в течение 25 лет.

О мировых расчетах в долларах и санкциях

Путин считает ошибкой использование доллара в качестве политического оружия, поскольку такие действия подрывают доверие к этой валюте.

По словам президента, Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, однако сейчас приходится думать о том, как обезопасить себя и диверсифицировать расчеты.

По мнению Путина, использование политических инструментов в экономике, тем более в мировой энергетике, является крайне опасной и вредной вещью.

Президент заявил, что не собирается обращаться к лидерам западных стран, в том числе Дональду Трампу, с просьбой о смягчении антироссийских санкций.

По его мнению, просить о смягчении санкций бесполезно, поскольку нормализация отношений должна исходить из понимания обеими сторонами выгоды этого шага.

Об отношениях с США

Прогресса в отношениях России и США пока нет, однако Москва рассчитывает, что рано или поздно здравый смысл в Вашингтоне в этом вопросе возобладает, заявил Путин.

По его словам, Россия оказалась вовлеченной "во внутриполитические дрязги в США еще до того", как он познакомился с Трампом. Президент РФ подчеркнул, что его отношения с американским лидером носят достаточно доверительный, но не близкий характер.

По словам Путина, когда в США стало ясно, что никакого сговора между РФ и командой Трампа не было, и это было доказано спецпрокурором Робертом Мюллером, там "нашли другой повод теперь".

Путин считает смешными заявления о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году. Он добавил, что Россия сосредоточена на решении своих внутренних проблем.

Об Украине

Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства, заявил президент.

Если Киев не успеет имплементировать энергетическое законодательство Европы, то Москва готова на год продлить контракт на транзит газа, добавил глава государства.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит решить многие вопросы тяжелого наследия прежнего руководства Украины, заявил Путин.

По его словам, страна "оказалась в очень тяжелом состоянии", уровень ВВП "не просто упал, он рухнул за последнее время", некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать.

Российский лидер отметил, что не увидел в расшифровке разговора президентов США и Украины, что Трамп оказывал давление на Зеленского.

О нападении на Saudi Aramco

Россия против того, чтобы перекладывать на Иран ответственность за нападения на энергообъекты Саудовской Аравии, сказал президент.

По его словам, доказательств причастности Ирана к этим атакам нет, заявил президент РФ. По его словам, "для Ирана несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным".

Атаки на энергообъекты Саудовской Аравии имели серьезные последствия для мирового энергетического рынка, но своей цели они не достигли, добавил Путин.

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