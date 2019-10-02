Что сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". По его словам, форум позволяет обменяться мнениями, поговорить о лучших практиках и использовать эту информацию в практической работе. Основные заявления главы государства — в материале ТАСС.
Сотрудничество в области энергетики
- Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил Путин.
- Он отметил, что РФ открыта для конструктивного международного партнерства в области энергетики.
- По его словам, Россия минимизирует санкционные риски в сфере энергетики, уже есть соответствующие договоренности.
- Путин назвал чушью утверждения о слабой позиции РФ в переговорах с КНР по газовым проектам. По его словам, "Россия стала уже крупнейшим экспортером нефти в Китай, за последние десять лет поставки нефти в эту страну увеличились в 4,5 раза, а нефтепродуктов в два раза".
- Путин напомнил, что к концу года планируется запустить газопровод "Сила Сибири". Кроме того, продолжил он, стороны ведут переговоры о возможности строительства газопровода по восточному маршруту.
Об энергопроектах
- Президент призвал не искать политической подоплеки в реализации проектов ["Турецкий поток", "Северный поток"], отметив, что они носят исключительно коммерческий характер.
- Путин отметил, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе разрешения на строительство "Северного потока — 2". Но, несмотря на это, проект будет реализован, заявил глава государства.
- По словам президента, США всегда были против энергетического сотрудничества РФ с Европой.
- Россия имеет один из самых низкоуглеродных энергетических балансов в мире, больше трети производства энергии в стране приходится на гидроэнергетику и АЭС, добавил Путин.
- По его словам, за последние пять лет в РФ было введено 800 мегаватт мощностей на базе возобновляемых источников энергии, строятся и проектируются объекты еще на 4,7 тыс. мегаватт.
- Он отметил, что уже запущены пилотные проекты "умных сетей" в Калининграде, Уфе и Белгороде.
О ситуации на нефтяном рынке
- Президент считает крайне важным использовать все механизмы для балансировки рынка нефти с участием всех стран.
- По его словам, необходимо достигнуть результата, который устроил бы производителей и потребителей.
- Путин считает, что нефть сохранит свое место на рынке еще в течение 25 лет.
О мировых расчетах в долларах и санкциях
- Путин считает ошибкой использование доллара в качестве политического оружия, поскольку такие действия подрывают доверие к этой валюте.
- По словам президента, Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, однако сейчас приходится думать о том, как обезопасить себя и диверсифицировать расчеты.
- По мнению Путина, использование политических инструментов в экономике, тем более в мировой энергетике, является крайне опасной и вредной вещью.
- Президент заявил, что не собирается обращаться к лидерам западных стран, в том числе Дональду Трампу, с просьбой о смягчении антироссийских санкций.
- По его мнению, просить о смягчении санкций бесполезно, поскольку нормализация отношений должна исходить из понимания обеими сторонами выгоды этого шага.
Об отношениях с США
- Прогресса в отношениях России и США пока нет, однако Москва рассчитывает, что рано или поздно здравый смысл в Вашингтоне в этом вопросе возобладает, заявил Путин.
- По его словам, Россия оказалась вовлеченной "во внутриполитические дрязги в США еще до того", как он познакомился с Трампом. Президент РФ подчеркнул, что его отношения с американским лидером носят достаточно доверительный, но не близкий характер.
- По словам Путина, когда в США стало ясно, что никакого сговора между РФ и командой Трампа не было, и это было доказано спецпрокурором Робертом Мюллером, там "нашли другой повод теперь".
- Путин считает смешными заявления о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году. Он добавил, что Россия сосредоточена на решении своих внутренних проблем.
Об Украине
- Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства, заявил президент.
- Если Киев не успеет имплементировать энергетическое законодательство Европы, то Москва готова на год продлить контракт на транзит газа, добавил глава государства.
- Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит решить многие вопросы тяжелого наследия прежнего руководства Украины, заявил Путин.
- По его словам, страна "оказалась в очень тяжелом состоянии", уровень ВВП "не просто упал, он рухнул за последнее время", некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать.
- Российский лидер отметил, что не увидел в расшифровке разговора президентов США и Украины, что Трамп оказывал давление на Зеленского.
О нападении на Saudi Aramco
- Россия против того, чтобы перекладывать на Иран ответственность за нападения на энергообъекты Саудовской Аравии, сказал президент.
- По его словам, доказательств причастности Ирана к этим атакам нет, заявил президент РФ. По его словам, "для Ирана несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным".
- Атаки на энергообъекты Саудовской Аравии имели серьезные последствия для мирового энергетического рынка, но своей цели они не достигли, добавил Путин.
О выступлении Греты Тунберг и миграционном кризисе в Европе
- Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления в ООН шведской экоактивистки Греты Тунберг.
- По его мнению, тот факт, что подростки и молодые люди "обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии", это правильно.
- При этом президент осудил использование детей и подростков в чьих-то интересах.
- Говоря о миграционном кризисе, российский лидер заявил, что это результат в том числе использования либеральной модели.
- Путин заявил, что необходимо перенаправлять ресурсы, в частности, вкладывать средства в развивающиеся экономики и выстраивать процессы иначе.