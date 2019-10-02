СМИ: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Украина возобновила импорт электроэнергии из России, сообщило в среду информагентство "Украинское новости" со ссылкой на пресс-службу оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".

"Да, вчера (1 октября - прим. ТАСС) была поставка электроэнергии", - сообщили в компании. Между тем в "Укрэнерго" не сообщают, кто и на каких условиях импортирует электроэнергию.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Ранее компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что ее дочерняя структура начала импорт электроэнергии из Белоруссии и ее продажу на украинском рынке по долгосрочному контракту с "Белэнерго".

С 1 июля на Украине начал функционировать рынок электрической энергии. Запуск рынка - это обязательство Киева в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС и одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Предполагалось, что за право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики, а цены на энергоресурсы будут зависеть от конкуренции среди них.

Однако эксперты отмечали, что для реформы на Украине еще не созданы условия. Президент Владимир Зеленский предлагал перенести дату запуска новой модели рынка на следующий год, но Верховная рада отказалась рассмотреть это предложение.