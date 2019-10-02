Дюков: допуск частных компаний к шельфу Арктики реализуется через СП с госкомпаниями

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что механизм допуска частных компаний к работе на арктическом шельфе уже существует в России в виде возможности создания совместных предприятий с госкомпаниями. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

"Я считаю, что такой инструмент и такой механизм уже есть - это создание совместных предприятий [с госкомпаниями]. Если говорить о привлечении западных или российских компаний, то я считал бы, что приоритетным было бы привлечение российских компаний к работе на шельфе", - сказал глава "Газпром нефти".

По итогам августовского совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака и вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева было дано поручение разработать законопроекты, расширяющие доступ частных инвесторов к разработке арктического шельфа. Согласно поручению, законопроект по расширению допуска частных инвесторов для разработки шельфа Арктики должен предусматривать расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ.

По закону только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Трутнев оценивал ресурсы шельфа Арктики в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа - в частности остается крайне низкой, подчеркивал он.