Авиарегулятор США проверит самолеты Boeing 737 NG после сообщений о неполадках

ТАСС, 2 октября. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США дало указание операторам, использующим самолеты компании Boeing модели 737 NG, проверить их на наличие недостатков в конструкции. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

По его данным, ранее компания проинформировала ФАУ о наличии недостатков в одном из самолетов в Китае. ФАУ отметила, что после этого была проведена проверка еще нескольких аналогичных транспортных средств, которая также выявила проблемы.

Отмечается, что инспекция должна быть проведена в течение семи дней.

Boeing 737 NG (Next Generation) - поколение самолетов, на замену которым пришли модели 737 MAX.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта нынешнего года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.