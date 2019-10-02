ВТО разрешила США ввести пошлины в торговле с ЕС на $7,5 млрд по тяжбе вокруг Airbus

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Об этом говорится в докладе арбитров, опубликованном в среду на сайте организации.

"Соединенные Штаты могут просить орган по разрешению споров дать согласие на ответные меры в отношении Европейского союза и ряда его стран - членов... на уровне, не превышающем в целом $7,496623 млрд ежегодно", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эти меры могут быть осуществлены Соединенными Штатами, в частности, в форме приостановки тарифных уступок и соответствующих обязательств, взятых на себя Вашингтоном по Генеральному соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.

Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО. Вместе с тем она меньше, чем та, на которую рассчитывала американская сторона, просившая разрешить ей принять контрмеры против ЕС на 10,56 млрд долларов. Чтобы сегодняшнее решение арбитража вступило в силу, Соединенным Штатам нужно будет получить добро органа ВТО по разрешению споров.