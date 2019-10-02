Козак: предусмотренных на расширение газомоторного рынка средств не хватит на эти цели

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Предусмотренных средств в размере 50 млрд рублей не хватит для расширения географии мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в ходе Российской энергетической недели.

"Те деньги, которые выделены до 2024 года - 50 млрд рублей, по нашим расчетам, не позволяют охватить сегодня всю страну. Нам необходимо поэтапно в географическом разрезе шагать по стране с этой программой. Поэтому избран кластерный подход - основные транспортные магистрали, которые идут через Москву на Северо-Запад, Юго-Восток и на Юг, на Урал - должны быть оснащены необходимой заправочной инфраструктурой", - сказал Козак.

По словам вице-премьера, параллельно необходимо переоборудовать коммунальную технику под газомоторное топливо, чтобы построенная инфраструктура была востребована.

"И тогда, если будут укомплектованы соответствующей инфраструктурой все территории, прилегающие к основным транспортным магистралям, тогда появится и дополнительный спрос на колесную технику на газомоторном топливе, прежде всего это касается личного автомобильного транспорта, коммерческого, сельскохозяйственной техники, тогда мы сможем добиться соответствующего результата", - пояснил Козак.

"Тех денег, которые есть, точно не хватит сегодня для того, чтобы до 2024 года расширить географию реализации этих мероприятий. После завершения комплексной работы в рамках этих трех кластеров мы, если будет она успешной, будем расширять географию и перейдем к другим регионам", - отметил он.

Заместитель министра энергетики Антон Инюцын уточнил в свою очередь, что из предусмотренных средств федерального бюджета 5 млрд рублей будет направлено на поддержку спроса - субсидирование закупок транспорта на газомоторном топливе.

По его словам, выделяемые средства поддержки позволят утроить количество газовых заправок с 400 до как минимум 1300 и транспорта на природном газе со 100 тыс. до 300-350 тыс. машин.