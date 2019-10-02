Представители европейских компаний изучат производство коньяка в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Представители компаний из Франции и Швейцарии в конце 2019 - начале 2020 года посетят Кизлярский коньячный завод в Дагестане, чтобы познакомиться с производством коньяка и обсудить поставки продукции в Европу, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Евгений Дружинин.

"Мы проводим активную работу для продвижения нашей продукции на зарубежных рынках. На данный момент ведем переговоры с несколькими компаниями из Франции, Швейцарии, Германии, Японии и Китая. Думаю, этот и следующий год станут для завода прорывными в плане увеличения экспортных продаж. В частности, есть договоренности о том, что с ноября по март наше предприятие посетят ряд компаний из Франции и Швейцарии, они планируют на месте познакомиться с нашим производством, после чего будут принимать решения о заключении контрактов", - сказал Дружинин.

Он уточнил, что договоренности об этом были достигнуты во время участия завода в "Суворовских днях" в Швейцарии (проходят в память о переходе армии под командованием Александра Суворова через Альпы).

Как пояснил ТАСС менеджер по продвижению АО "Кизлярский коньячный завод" Шамиль Мухумаев, свои намерения посетить предприятие подтвердили шесть компаний. "В ноябре завод планируют посетить известный французский винный консультант Александр Винтье с менеджерами компании Maison du Whisky, поставляющей продукцию в Германию, Швейцарию, Нидерланды и другие страны Европы. Здесь на месте они познакомятся с производством на всех его стадиях от винограда до напитка, мы проведем для них экскурсии, ознакомительные мероприятия и потом уже будем разговаривать по поводу контракта на поставки нашей продукции", - рассказал Мухумаев.

По его словам, также в начале следующего года в Кизляр планируют приехать представители швейцарских торговых и дистрибуторских компаний.

АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) - старейшее предприятие в отрасли на территории РФ, основанное в 1885 году. На сегодняшний день завод выпускает 12 видов коньяка. ККЗ входит в пятерку крупнейших российских производителей коньяка и в тройку самых рентабельных компаний Северного Кавказа.