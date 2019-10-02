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Два российских сервиса Mail.ru Group вошли в ТОП-20 безопасных приложений

"Почта" и "Облако" стали единственными российскими сервисами, вошедшими в рейтинг

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Два российских сервиса Mail.ru Group - "Почта" и "Облако" вошли в двадцатку самых безопасных приложений по мнению Google Play. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

"Сервисы Mail.ru Group вошли в список мобильных приложений в Google Play, которые быстрее всех устраняют киберугрозы. "Почта" и "Облако" Mail.ru стали единственными российскими сервисами, вошедшими в ТОП-20 списка", - сообщили в компании.

Отмечается, что в рейтинге приложения были разделены на три группы, в зависимости от скорости реагирования на обнаруженные проблемы с безопасностью. В первые две вошли производители мобильных сервисов, которые раньше всех реагируют на найденные уязвимости и избавляются от них. "Почта" и "Облако" Mail.ru по этому показателю находятся на одном уровне с таким брендами как Tesla, Paypal и другими. Среднее время реакции на ошибку у этих компаний находится в пределах одного дня, при этом из первых двух групп только "Почта" и "Облако" Mail.ru являются российскими приложениями", - пояснили там.

В ТОП-10 вошли приложения: Grammarly; Livestream; Priceline; Shopify; Showmax; Spotify; Sweatcoin; Zomato; Airbnb и Dropbox. Список составлен в рамках проекта The Google Play Security Reward Program. Это открытая программа по поиску "слабых мест" в безопасности самых популярных приложений в Google Play.

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