В кабмине сообщили, что РФ в ближайшие годы поставит на Кубу партии вагонов и локомотивов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия в ближайшие годы поставит на Кубу крупные партии вагонов и локомотивов, ведутся также переговоры о возможных поставках сухогрузов и танкеров. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии начинающегося в четверг визита на Кубу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, в рамках участия РФ в модернизации парка железнодорожной техники Кубы в республику был поставлен 841 грузовой вагон и 53 локомотива. "С кубинскими партнерами заключена целая серия новых контрактов, по которым в ближайшие годы будут реализованы поставки крупных партий вагонов, локомотивов и дизель-поездов", - сказал Приходько.

Он сообщил также, что в сентябре была достигнута договоренность "о проработке российскими экспертами программы развития водной инфраструктуры Кубы для последующего определения объема и номенклатуры возможных поставок сухогрузов и танкеров". Приходько отметил, что в течение последних двух лет идут переговоры и по поставке на Кубу катамаранов "Грифон". "Партнеры ознакомились с образцом 150-местного пассажирского катамарана, изготовленного с применением композитных материалов на Средне-Невском судостроительном заводе. Передано технико-коммерческое предложение, ожидается решение уполномоченных кубинских органов по части финансирования сделки", - сказал представитель правительства РФ.

Он отметил, что в целом сотрудничество двух стран в промышленной сфере развивается успешно. Так, за последние несколько лет на Кубу были поставлены 344 автомобиля "Лада", более 1,27 тыс. коммерческих автомобилей "ГАЗ" и почти 2,5 тыс. грузовиков "Камаз". Кроме того, в республике запущены сборочные производства группы "ГАЗ", на которых собраны 162 автобуса, 320 автомобилей и 500 грузовиков. "На 2020 год запланирована поставка дополнительных партий автокомплектов для сборки российской автомобильной техники", - сказал Приходько.