Приходько: Россия готова стать партнером Кубы по мирному атому, если поступит запрос

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия готова стать стратегическим партнером Кубы по мирному атому, если власти страны пересмотрят свою позицию по созданию атомных электростанций. Такое мнение журналистам высказал первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько на брифинге.

"Как информируют кубинские коллеги, они не планируют создание в стране атомной энергетики. Если это решение будет пересмотрено, то, конечно, Россия будет готова стать стратегическим партнером Кубы на этом направлении", - сказал он. По оценке Приходько, предпосылки для этого имеются, включая кадровый корпус высокопрофессиональных кубинских физиков и инженеров-атомщиков, прошедших обучение в советских и российских вузах.

В целом же, по словам первого замглавы аппарата правительства РФ, с Кубой выполняется действующее "рамочное" межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Это соглашение позволяет обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес. "В настоящее время обсуждается целый ряд интересных проектов по линии так называемых неэнергетических применений "мирного" атома. Конкретно речь идет об использовании ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве", - сказал Приходько.

Объем инвестиций в проект по капитальному ремонту энергоблоков

Объем инвестиций в проект по капитальному ремонту 10 энергоблоков на трех теплоэлектростанциях на Кубе может составить €600 млн - €700 млн, заявил Приходько.

"В целях реализации данного проекта планируется привлечение заемного финансирования, - сказал представитель кабмина. - Предварительно инвестиции в проект оцениваются в €600 млн - €700 млн".

Приходько напомнил, что "Интер РАО - Экспорт" и кубинская государственная электроэнергетическая компания Energoimport согласовали дорожную карту проекта капитального ремонта 10 энергоблоков по 100 МВт на три кубинских ТЭС, согласно которой контракт на выполнение этих работ должен быть подписан в марте 2020 года.

Речь идет о работах на ТЭС "Восточная Гавана", ТЭС "Максимо Гомес" и ТЭС "Антонио Масео". "Рассчитываем, что после подписания контракта мы будем выполнять капитальный ремонт двух блоков ежегодно, начиная с 2021 года", - заявил ранее генеральный директор "Интер РАО - Экспорт" Максим Сергеев.