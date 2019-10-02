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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Володин сообщил о поддержке Медведевым предложений Думы по бюджету

Премьер-министр также разделяет подходы фракций по сокращению разницы между наиболее и наименее бюджетно-обеспеченными регионами, отметил спикер Госдумы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду сообщил журналистам о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались инициативы думских фракций касательно проекта бюджета страны, внесенного правительством в нижнюю палату.

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По словам Володина, "встреча прошла результативно". "Председатель правительства поддержал инициативы, высказанные представителями фракций на Совете Государственной думы. В том числе, по необходимости эффективности использования бюджетного рубля с целью обеспечения перечисления бюджетных средств в регионы уже в январе следующего года", - уточнил спикер.

"Депутаты совместно с правительством и профильными министерствами подготовят поправки, чтобы выйти на решение этого вопроса. Премьер-министр также разделяет подходы фракций по сокращению разницы между наиболее и наименее бюджетно-обеспеченными регионами и необходимости реализации инвестиционных программ в регионах через государственно-частное партнерство", - продолжил председатель Госдумы.

По его словам, Медведев "дал поручение Министерству финансов об изыскании дополнительных средств на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного".

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов намечено на 23 октября.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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