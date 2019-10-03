СМИ: Россия поставила Кубе восемь локомотивов для развития железнодорожных перевозок

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Российские представители передали в среду Кубе восемь локомотивов в соответствии с контрактом между машиностроительной компанией "Синара - Транспортные машины" (СТМ) и Союзом железных дорог Кубы. Об этом сообщает государственное телевидение страны.

Отмечается, что машины будут работать в центральных и восточных провинциях республики. Также договор, подписанный в январе, подразумевает проведение общего ремонта оборудования.

Россия активно развивает взаимодействие с Кубой в железнодорожном секторе. В июне 2017 года "РЖД интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и Союз железных дорог Кубы подписали контрактное соглашение по проекту восстановления и модернизации инфраструктуры железных дорог на острове. В качестве возможных источников финансирования называются кредиты российских банков и средства специального счета, на который идут платежи в погашение долга Гаваны перед Москвой. Кубинская сторона также должна полностью освободить "РЖД интернешнл" и ее российских субподрядчиков, зарегистрированных на Кубе, от всех налогов, сборов и пошлин.

Машиностроительная компания "Синара - Транспортные машины" реализует на Кубе проекты стоимостью почти €200 млн. Она поставляет в карибскую страну локомотивы и рельсовые автобусы, ведет работу по модернизации локомотиворемонтного депо в Гаване, обучает кубинских железнодорожников. В январе этого года компания поставила кубинским коллегам 45 локомотивов и один рельсовый автобус.