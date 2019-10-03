Власти Приморья предложат кабмину установить 10% квоту на поставку добываемой рыбы в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края предлагают обязать рыбодобывающие компании Дальнего Востока поставлять не менее 10% выловленной рыбы в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом в среду на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке заявил губернатор края Олег Кожемяко.

"Еще один вопрос, который важен и нужен - это программа доступной рыбы, она работает во многих регионах <...> В Приморье тоже такая программа была запущена. "Доступная рыба" - в прошлом году она дала свои результаты. Это достаточно немного: порядка всего 10% от всей добываемой рыбопродукции, которая вылавливается в дальневосточных морях, должна поставляться непосредственно на дальневосточные регионы. Мы будем выходить на правительство РФ с тем, чтобы эти 10% были предусмотрены в соглашении, которое мы будем подписывать с рыбодобывающими компаниями в целом для того, чтобы этот опыт распространить на Дальний Восток", - сказал Кожемяко.

По его словам, власти Приморья проводят работу с сетевыми магазинами, чтобы наценка на такую рыбу не превышала 15-20%. В этом случае рыбопродукция становится доступной, потребление рыбы населением увеличивается. "Наверное, это должна быть одна из главных задач для рыбака - прежде всего обеспечение рыбопродукции по доступной цене для массового потребления населения Дальнего Востока", - сказал губернатор.

XIV международный конгресс рыбаков проходит во Владивостоке 3-4 октября. В мероприятии участвует более 200 человек руководителей компаний, отраслевых ассоциаций, представителей федеральных и региональных властей, представители науки, общественности. Делегаты прибыли из Москвы, Амурской, Калининградской, Мурманской, Магаданской, Сахалинской, Новосибирской, Томской областей, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга. Из зарубежных делегаций - представители Исландии, Вьетнама, Китая, Японии и других стран.