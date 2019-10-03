Построенные за инвестквоты десять рыбозаводов планируют сдать до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Рыбодобывающие предприятия России до конца 2019 года должны сдать в эксплуатацию десять перерабатывающих заводов, построенных за счет инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов, заявил на Международном конгрессе рыбаков в четверг во Владивостоке заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

"Первичная негативная реакция на инвестквоты сменились активным участием. Без затрат государства мы инициировали строительство более 40 судов, 26 береговых заводов на сумму свыше 180 млрд рублей. Сегодня уже первые объекты сдаются <...> И порядка десяти заводов сдается в этом году", - сказал Савчук.

Квоты на инвестиционные цели ("квоты под киль") в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов предназначены для государственной поддержки строительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) на российских верфях и строительства береговых перерабатывающих мощностей (5%).

Четырнадцатый международный конгресс рыбаков проходит во Владивостоке 3-4 октября. В мероприятии участвует более 200 человек руководителей компаний, отраслевых ассоциаций, представителей федеральных и региональных властей, представители науки, общественности. Делегаты прибыли из Москвы, Амурской, Калининградской, Мурманской, Магаданской, Сахалинской, Новосибирской, Томской областей, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга. Из зарубежных делегаций - представители Исландии, Вьетнама, Китая, Японии и других стран.