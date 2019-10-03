Суд отложил рассмотрение иска об отмене допэмиссии банка "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 6 ноября рассмотрение иска компании "Финвижн холдингс" к банку "Восточный" о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии.

"Суд откладывает судебное разбирательство на 6 ноября на 14:00 (08:00 мск)", - сказал судья.

"Финвижн холдингс" требует признать недействительным решение руководства "Восточного" о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью по 1 копейке за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску "Финвижн" наложил запрет на проведение допэмиссии акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.