Торговая ассоциация Южной Кореи проведет встречу с российским бизнесом

СЕУЛ, 3 октября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Ассоциация международной торговли Республики Корея (KITA) проведет в Москве встречу с представителями российского бизнеса, на которой планирует обсудить перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в секретариате организации в Сеуле.

"Встреча в формате B2B предоставит российским компаниям возможность открыть новые пути для бизнеса и наладить прямые контакты с южнокорейскими производителями. В мероприятии примут участие корейские компании, работающие в различных сферах, таких как косметика и уход, спортивная одежда и спортинвентарь, промышленные обогреватели и кондиционеры и т. д.", - отметил собеседник ТАСС.

Он пригласил всех желающих российских бизнесменов принять участие во встрече, которая пройдет 8 октября в отеле "Azimut Смоленская".

KITA была основана в 1946 г. с целью содействия росту южнокорейской экономики посредством развития международной торговли. В настоящий момент KITA является крупнейшей деловой ассоциацией Республики Корея, объединяющей более 70 тыс. компаний.