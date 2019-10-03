СМИ: объем розничных продаж в Гонконге в августе упал на 23%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 октября. /ТАСС/. Объем розничных продаж в Гонконге, охваченном массовыми протестами, в августе сократился на 23% в годовом исчислении - до $3,75 млрд. Это стало рекордным одномесячным спадом для этого специального административного района Китая, сообщает в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на данные официальной статистики.

Ситуация оказалась хуже, чем в сентябре 2008 года в разгар Азиатского финансового кризиса. Эксперты связывают ее с продолжающимися здесь с начала лета общественными беспорядками, 40%-ным снижением въездного турпотока, а также падением потребительского спроса на фоне торговой войны между КНР и США. Почти наполовину, по данным местных властей, упали продажи ювелирных изделий, часов и предметов роскоши.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи продолжают антиправительственные акции.

Они периодически сопровождаются беспорядками, столкновениями с полицией и актами вандализма. Многие крупные торговые комплексы в дни митингов остаются закрытыми по соображениям безопасности.