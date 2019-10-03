Трутнев: строительство инфраструктуры и предприятий ТОР "Надеждинская" идет не синхронно

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Строительство предприятий и инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" (Приморский край) идет не синхронно, сообщил в четверг полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев перед заседанием по вопросу развития ТОР в Приморском крае.

"В целом видно, что данная территория опережающего развития востребована, в то же время есть вопросы, связанные с синхронностью действий по строительству объектов инфраструктуры и собственно предприятий. Вот давайте эти вопросы сегодня подробно посмотрим", - сказал вице-премьер, открывая совещание.

Ранее, в ходе осмотра "Надеждинской", генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев доложил Трутневу, что существующая электроподстанция ТОР сегодня рассчитана на потребление 49 МВт энергии. При этом от резидентов уже поступили заявки на обеспечение на 77 МВт. В связи с этим часть резидентов пришлось обеспечивать по временной схеме. Он также отметил, что инвесторы недовольны сроками подключения ТОР к газоснабжению.

Специализация ТОР "Надеждинская" - транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность, сборочные производства и переработка минерального сырья. Всего в Приморье созданы четыре территории опережающего развития - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". По данным на конец марта, деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляют около 70 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 млрд рублей, компании намерены трудоустроить более 18 тыс. человек.