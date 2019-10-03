В Орловской области создадут особую экономическую зону

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ) "Орел" появится на территории Мценского района Орловской области. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на сайте кабмина.

Согласно пояснительной записке, на территории ОЭЗ "планируется создание современных мощностей по переработке различных сортов зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству кожевенной продукции, современного высокотехнологичного производственного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов, создание производства по разведению рыбы в установках замкнутого водоснабжения и цеха по рыбопереработке".

Специалисты отмечают, что ОЭЗ будет способствовать социально-экономическому развитию региона и привлечению дополнительных инвестиций. К 2028 году их объем может составить более 9 млрд рублей. Кроме того, будет создано почти 2 тыс. рабочих мест. Площадь ОЭЗ составит около 40 га. Регион обязуется до 2023 года создать в Мценском районе инженерную и социальную инфраструктуру для ОЭЗ. Область намерена вложить в территорию не менее 1,05 млрд рублей.