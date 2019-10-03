Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ при прекращении транзита через Украину

"Я не переживаю, что (в случае, если Россия и Украина не подпишут новое соглашение о транзите - прим. ТАСС) Европе придется столкнуться с физическим недостатком газа: ПХГ заполнены, у нас есть альтернативные поставки газа, есть газ, поступающий из Норвегии, есть собственная добыча газа, есть, в конце концов, возможность получать СПГ. Мои опасения в том, что если между Россией и Украиной не будет подписано соглашение, цены могут резко пойти вверх, и это может оказать долгосрочное негативное влияние на рынок газа", - сказал он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Цены на газ могут резко пойти вверх, если в январе 2020 года транзит трубопроводного газа в Европу через территорию Украины прекратится. Это, в свою очередь, может оказать долгосрочное негативное влияние на рынок газа, заявил в беседе с журналистами в ходе Петербургского международного газового форума глава германской Wintershall Dea Марио Мерен.

Что трубопровод OPAL значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

"Как поставщики газа, мы хотим иметь стабильный газовый рынок, чтобы потребители могли принимать инвестиционные решения в условиях стабильного рынка. Я очень надеюсь, что переговоры между Россией и Украиной будут успешны, что Еврокомиссия сможет сыграть свою роль и быть хорошим модератором", - отметил Мерен.

По его словам, Германия как страна, планирующая к 2038 году отказаться от угольной генерации, заинтересована, в том числе в этой связи, в хорошем функционировании газового рынка и готова оказать помощь в том, чтобы переговоры "шли позитивно".

Десятилетний контракт между Москвой и Киевом по транспортировке газа в Европу истечет в конце 2019 года. Россия готова продлить действующий контракт на год. Очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября в Брюсселе.

Решение по газопроводу OPAL

Глава Wintershall Dea также подчеркнул, что ситуация, при которой новое соглашение между Россией и Украиной не будет подписано, вызывает опасения в условиях ограничения поставок газа по газопроводу OPAL.

"Если возникнет такая ситуация, что не будет соглашения между Россией и Украиной, и при этом поставки по OPAL сокращены на 50%, - это вызывает опасения. Я надеюсь, мы сможем как можно скорее решить оба этих вопроса", - отметил он, добавив, что даже 100-процентной загрузки трубопровода "Северный поток" недостаточно.

"Этого мало, нам нужна дополнительная инфраструктура. Люди, которые выступают против "Северного потока - 2" - это те же люди, которые выступали против "Северного потока". Об этом почти забыли, но март 2018 года был бы очень холодным для Европы, если бы не "Северный поток", - полагает он.

По мнению Мерена, решение Европейского суда по OPAL выглядит "запутанным и неясным".

"Я был удивлен этим решением Европейского суда, я не ожидал такого. При этом было заявлено, что в недостаточной мере были учтены интересы Польши, - мне это тоже непонятно, потому что "Газпром экспорт" бронирует мощности газопровода на аукционах, и на протяжении долгого времени не было другой компании, которая предложила бы забронировать эти мощности", - пояснил глава нефтегазовой компании.