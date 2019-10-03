Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Результаты сентябрьского исследования указали на ускорение расширения деловой активности в сфере услуг, причем темпы роста усилились до стабильных, которые были максимальными с марта. Поддержкой послужил, хотя и относительно сдержанный, рост новых заказов. Соответственно, компании увеличивали численность рабочих мест впервые с апреля", - отмечают в агентстве.

Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

По данным IHS Markit, рост новых заказов в сентябре не был значительным. Компании, участвовавшие в исследовании, связывали это увеличение с привлечением новых клиентов. В свою очередь внешний спрос остался слабым, поскольку новые экспортные заказы росли лишь немного и более слабыми темпами, чем в начале 2019 года.

В агентстве также указали, что повышение производственных потребностей привело к возобновлению роста занятости. Темпы роста рабочих мест были максимальными с марта 2019 года.

Компании сферы услуг России также выразили меньшую степень оптимизма относительно роста деловой активности в 2020 году. Участники исследования отмечали трудности, с которыми сталкивается малый и средний бизнес.