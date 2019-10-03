Эксперты прогнозируют рост потребкредитования в России не более чем на 15% в 2020 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рынок потребительского кредитования в России в 2019 году вырастет не более чем на 20%, в 2020 году - в пределах 15%, говорится в подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" исследовании "Обзор рынка потребительского кредитования по итогам I полугодия 2019 года: скрытая угроза".

"Рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20% в 2019 году и не более чем на 15% в 2020-м против 23% за 2018-й. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности", - говорится в исследовании.

По данным рейтингового агентства, портфель потребительских кредитов с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года вырос на 46% - до 8,2 трлн рублей. При этом качество новых выдач потребкредитов снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п.п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования.

Стоимость риска за последние полтора года достигла 6,9% в среднем по розничным банкам. Ее увеличение, по мнению авторов исследования, обусловлено "ростом дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов". Так, среднее покрытие ссуд, просроченных более чем на 90 дней, резервами выросло до 145% на 1 июля 2019 против 117% на начало 2018 года.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность ростом потребительского кредитования в стране. В связи с этим регулятор предпринимает действия по "охлаждению" рынка кредитования, увеличивая коэффициенты риска при расчете норматива достаточности собственных средств кредитных организаций. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.