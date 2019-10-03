Россию признали мировым лидером по числу бесконтактных платежей через смартфон

Как указывают авторы работы, стимулом к этому стало сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в новые технологии. Именно эти факторы способствовали появлению "российского чуда", благодаря которому Россия стала крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по объему защищенных токенизированных транзакций, говорится в сообщении.

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия стала мировым лидером по количеству проводимых бесконтактных платежей при помощи смартфона, а также крупнейшим рынком цифровых кошельков в Европе, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG.

По словам управляющего директора и партнера BCG Макса Хаузера, в России в 2010-2018 годах наблюдался феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. По этому показателю РФ обошла все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост.

По мнению BCG, Россия продолжит опережать все страны по этому показателю. "В 2010-2018 годах годовой рост выручки платежей (CAGR) в России достиг 22,1%, прогноз на 2019-2028 годы составил 11,8%. Таким образом, Россия продолжает опережать все другие страны", - говорится в исследовании.

В Европе рост годовой выручки ожидается на уровне 5,9% вплоть до 2028 года. В странах Западной Европы после стагнации в 2010-2018 годах доходы от услуг по обслуживанию платежей будут увеличиваться на 5% в год, тем самым поддерживая рост по региону в целом. В восточноевропейских странах этот рост в тот же период будет заметно выше: по прогнозам, показатели CAGR в период с 2019-го по 2028 год составят 7,4%, причем РФ является основным драйвером этого роста.