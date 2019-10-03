Полеты дронов над объектами ТЭК могут ограничить

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ограничения на несанкционированные полеты дронов над объектами топливно-энергетического комплекса могут быть введены уже к концу весны 2020 года. Рассматривается вопрос о введении ответственности за нарушения - вплоть до уголовной, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

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"До конца весны следующего года постараемся эти вещи до конца довести. Мы уже подготовили часть методических указаний", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о рассматриваемых ограничениях.

По словам Черезова, важно проработать меры ответственности за полеты дронов.

"Соответственно, в том числе нужно рассматривать вопросы применения уголовной, административной ответственности. Чтобы люди понимали, что объект находится под охраной, существует запрет. А если они это делают, необходимо принимать меры", - отметил замминистра.

Он сообщил, что будут разработаны требования в части защиты объектов. "Мы постараемся, чтобы финансовой нагрузки на субъекты энергетики не было дополнительной, но какие-то мероприятия придется делать", - заявил он. Угроза серьезная, и с ней нужно бороться, добавил Черезов, напомнив про недавние атаки дронов на мощности Saudi Aramco.

Ранее замминистра энергетики Анастасия Бондаренко сообщала, что Минэнерго в 2020 году внесет инициативу ограничения полетов беспилотников над объектами ТЭК.

В середине сентября нападение беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии стало причиной падения добычи королевства на 5,7 млн баррелей из 9,8 млн баррелей в сутки.