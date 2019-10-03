Министр нефти Венесуэлы связал падение добычи в стране с нападением на энергообъекты

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Добыча нефти в Венесуэле, которая обладает самыми большими нефтяными запасами в мире, упала ниже 1 млн баррелей в сутки, в том числе из-за нападений на энергообъекты страны. Об этом министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо сообщил сегодня на Российской энергетической неделе.

"У нас были нападения на энергетическую инфраструктуру страны, чтобы повредить добычу нефти <...> Наша добыча, конечно, упала. Мы разработали новый план восстановить добычу до 1 млн баррелей в сутки - в этом году у нас было четыре нападения [на энергетическую инфраструктуру], и сейчас наша добыча упала ниже 1 млн баррелей в сутки", - сказал он.

14 сентября под атаку дронов попали два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. К концу сентября Саудовская Аравия восстановила производственные мощности.

Увеличение добычи нефти

Венесуэла разработала план роста добычи нефти с нынешних менее 1 млн баррелей в сутки до 1,5-1,6 млн баррелей, добавил Кеведо.

"У нас есть план вернуться к уровням 2018 года, есть план на 1,5-1,6 млн (баррелей)", - сказал он.

Кеведо напомнил, что в 2018 году страна хотела добывать 2,5 млн баррелей в сутки с потенциалом роста до 5 млн. Сейчас же Венесуэла добывает менее 1 млн баррелей в сутки.

В Москве со 2 по 5 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", проводится в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером Российской энергетической недели.