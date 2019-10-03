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Северный Кавказ

Предприятие по производству доломита в Северной Осетии вложило в модернизацию 118 млн руб.

Общая стоимость проекта по техническому перевооружению предприятия составит 475,4 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 октября. /ТАСС/. Крупное предприятие Северной Осетии "Кавдоломит" по добыче доломита для стекольной промышленности вложило в проект по техническому перевооружению производства 118,2 млн рублей, сообщил ТАСС министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

"Кавдоломит" реализует инвестиционный проект технического перевооружения предприятия. <...> Часть затрат на реализацию проекта - 118,2 млн рублей - была произведена за счет собственных средств. Осуществлены мероприятия по техническому перевооружения предприятия, почти полностью заменен автомобильный парк, занятый перевозкой доломита. За счет кредитных средств приобретено техническое оборудование", - сказал Бутов.

По его словам, планируется, что общая стоимость проекта по техническому перевооружению предприятия составит 475,4 млн рублей.

Министр добавил, что предприятие вкладывает значительные средства в мероприятия для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. В частности, на предприятии внедрена безотходная технология добычи и переработки доломита. "В цеху по производству доломитовой муки налажена система пылеулавливания, обеспечивающая 99,2% улавливания вредных выбросов в атмосферу", - отметил Бутов.

Он сообщил, что "Кавдоломит" обеспечивает сырьем предприятия стекольной промышленности России, Украины, Белоруссии и Казахстана. За 8 месяцев 2019 года произведена продукция на сумму 171,3 млн рублей. На предприятии трудятся 143 человека, их средняя зарплата составляет более 41 тыс. рублей.

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