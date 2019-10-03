"Ростелеком" объявил тендер на закупку планшетов для переписи населения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" объявил тендер на закупку планшетов на российской операционной системе "Аврора" для проведения на них переписи населения. Согласно данным, опубликованым на портале госзакупок, максимальная цена договора не может превышать 11,52 млрд рублей, планируется заказать порядка 360 тыс. планшетов.

Поставка должна быть осуществлена до июля 2020 года. В пресс-службе компании пояснили, что "Ростелеком" будет цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. Эта перепись впервые в истории станет цифровой, ее также можно будет пройти на портале госуслуг, поддержкой которого занимается "Ростелеком" и дочерняя компания "РТ Лабс".

"Все переписчики будут оснащены планшетами с единственной отечественной мобильной операционной системой "Аврора", которой занимаются наши дочерние компании - "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон" (75% долей). Таким образом, большинство данных переписи 2020 года будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчит сбор и обработку информации. На что нужно обратить внимание - закупка будет открытая, конкурентная, в формате открытого запроса котировок в электронной форме. Будут определены два победителя (два лота) - это защитит реализацию проекта от различного рода рисков (два участника будут взаимозаменяемы)", - пояснили в компании.

Распоряжением правительства на "Ростелеком" возложены обязанности по поставке единого программно-аппаратного комплекса (ПАК), включая не только устройства с российской операционной системой, но и специальное программное обеспечение для сбора информации о населении. Таким образом, также должно быть разработано и установлено специальное защищенное мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом, встроенным картографическим сервисом. На ПАК должны быть предустановлены программные средства удаленного управления оборудованием.

"Аврора" (прежнее название Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, она успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.