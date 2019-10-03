Глава OMV: у Nord Stream 2 пока нет необходимости искать новые маршруты в обход Дании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Необходимости в поиске дополнительных альтернативных маршрутов газопровода "Северный поток - 2" пока нет, есть хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании, сообщил журналистам глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Я убежден, что нам не нужно обсуждать какие-либо альтернативные маршруты в компании Nord Stream 2, потому что как я слышал от коллег из Nord Stream 2, у нас есть хороший шанс получить разрешение в Дании", - сказал он.

Зеле добавил, что только если Nord Stream 2 скажет, что вероятность получения разрешения очень мала, "тогда начнем думать".

Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что Дания подвергается сильному давлению в вопросе разрешения на строительство "Северного потока - 2", но проект будет реализован.

Проект строительства газопровода завершен на 83%. Nord Stream 2 приступил к укладке финальной части труб. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.