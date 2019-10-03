Глава Fortum: массовый переход на электромобили может вызвать падение спроса на нефть

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Массовый переход на электромобили может привести к снижению спроса на нефть, но не к критическому. Об этом сообщил президент, главный исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк на Российской энергетической неделе.

"Если реализуется самый агрессивный сценарий, то сотни тысяч электромобилей выйдут на рынок. По некоторым прогнозам, потребуется меньше на 40 млн баррелей нефти в день. Но это не приведет к резкому снижению спроса на нефть", - сказал он.

Лундмарк отметил, что сам лично планирует перейти на электромобиль. В частности, на следующей неделе он получит свой первый электрокар.

Министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на той же сессии, сообщил, что в настоящее время доля продаж электромобилей очень мала, но даже если она вырастет в соответствии с прогнозами до 40%, то это не означает резкое снижение потребления нефти на рынке.

"Если доля достигнет 40%, возникает вопрос - как будут заряжаться электромобили, на основе выработки какого энергетического источника возьмется электроэнергия?" - отметил Новак.

Fortum - ведущая компания в области экологически чистой энергетики, также предлагает интеллектуальные решения для более эффективного использования ресурсов. Штаб-квартира энергокорпорации Fortum находится в г. Эспоо, Финляндия.