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Российская энергетическая неделя
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Socar изучает возможность покупки доли в Антипинском НПЗ

В случае принятия решения о покупке компания планирует повысить эффективность предприятия, в том числе за счет модернизации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Азербайджанский Socar продолжает интересоваться покупкой Антипинского НПЗ, пока идет речь о доле и совместном владении. В случае принятия положительного решения возможна модернизация для повышения его эффективности. Об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

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"Идет процесс, нет окончательного решения. Совместное участие предусматривается, но до окончательного решения сложно сказать", - отметил он, отвечая на вопрос, продолжает ли компания интересоваться активом и хочет ли купить завод целиком или по частям.

Он подчеркнул, что не считает затянутым процесс принятия решения. По его словам, компания в случае принятия решения о покупке намерена повысить эффективность НПЗ, в том числе за счет модернизации.

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АзербайджанРоссияРоссийская энергетическая неделя
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