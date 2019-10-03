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Российская энергетическая неделя-2019

Цифровые решения для энергетики будут развивать в "Сколково"

В Центре прорывных исследований по энергетике "Сколково" планируют собрать как российские, так и иностранные разработки

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новые накопители энергии, решения для цифровизации энергетики и технологии распределенной генерации, в том числе в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), станут основными направлениями разработок стартапов Центра прорывных исследований (ЦПИ) по энергетике "Сколково". Об этом сообщил в ходе форума "Российская энергетическая неделя" вице-президент Фонда "Сколково" Олег Дубнов.

"Мы планируем собрать в ЦПИ все самые современные и прорывные технологии, не только российские, речь пойдет и про иностранные разработки. <...> ЦПИ - как раз тот инструмент, который у нас на это (технологии энергетики будущего) нацелен. Возвращаясь к разработкам - это накопители, цифровизация, "умный потребитель", это распределенная генерация, в первую очередь ВИЭ, - на это нацелены у нас стартапы", - сказал Дубнов в ходе сессии "Что такое энергетика будущего?"

По его словам, ЦПИ по энергетике, созданный в том числе при поддержки Россетей и Минэнерго, как раз нацелен на то, чтобы определить как энергетика будет развиваться, определить то, какие технологии в дальнейшем будут востребованы. "И при этом не просто определить, но и отпилотировать эти технологии на тех участках, о которых мы договорились с Россетями", - пояснил представитель "Сколково".

В Москве со 2 по 5 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", проходит в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".

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РЭН-2019
Российская энергетическая неделя
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