Днепровский металлургический комбинат объявил о частичной приостановке работы

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших на Украине Днепровский металлургический комбинат объявил о приостановке работы части основных производственных мощностей в условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции. Об этом в среду сообщила пресс-служба завода, расположенного в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств, Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", - говорится в заявлении предприятия.

Пресс-служба завода отмечает, что с целью сокращения текущих расходов комбината, а также сохранения рабочих мест администрация предприятия приняла решение не вводить в работу остановленные ранее на ремонт две доменные печи, кислородный конвертор и машину непрерывного литья заготовок. Персонал, обслуживающий эти производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой.

Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат" - одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, специализируется на производстве чугуна, стали, проката. Предприятие основано в 1889 году. На комбинате работает около 9500 человек. По итогам 2018 завод произвел 2,4 млн т металлургической продукции.

Днепровский металлургический завод входит в состав корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Сергея Таруты и Олега Мкртчана. С 2017 поставка сырья и сбыта готовой продукции идет через структуры группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.