Дутерте призвал "Роснефть" инвестировать в экономику Филиппин

ТАСС, 3 октября. Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным в Москве призвал инвестировать в экономику юго-восточного государства. Об этом в четверг сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на представителя главы государства Сальвадора Панело.

"Президент [Дутерте] призвал "Роснефть", лидера нефтяного сектора России, к инвестициям в Филиппины, - заявил Панело. - В частности, речь идет о развитии [бизнеса в сфере] нефти и газа".

2 октября Дутерте прибыл в Россию с официальны визитом, который продлится до 5 октября. В среду он провел переговоры в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ожидается, что 3 октября Дутерте вместе с президентом России Владимиром Путиным и другими приглашенными лидерами выступит на пленарном заседании Валдайского клуба в Сочи.