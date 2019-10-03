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Минприроды хочет упростить выдачу разрешений на строительство при разработке месторождений

Процедуру также предлагается упростить для разрешений на постройки на территориях, имеющих статус горного отвода

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минприроды России разработало проект поправок в закон "О недрах", которые упростят процедуру выдачи разрешений на застройку территорий, планируемых для разработки месторождений. Об этом говорится в сообщении министерства.

Процедуру также предлагается упростить для разрешений на постройки на территориях, имеющих статус горного отвода, при строительстве объектов капитального строительства в границах населенных пунктов и за их пределами.

В частности, законопроектом исключается необходимость получения заключения Роснедр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

При этом разрешение все равно потребуется в случае, если территория, где планируется постройка, отображена на специальных картах.

Одновременно с этим законопроектом будет усовершенствован механизм возможного ограничения или запрета на застройку территории в границах принадлежащего недропользователю горного отвода, отмечается в сообщении. Соответствующие изменения будут внесены в Градостроительный кодекс РФ.

Проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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