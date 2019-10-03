Сумма уплачиваемых в рассрочку налогов выросла на четверть

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сумма уплачиваемых в рассрочку налоговых платежей увеличилась в январе - сентябре 2019 года на 25% по сравнению с таким же периодом годом ранее, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"ФНС России подвела итоги применения механизма изменения срока уплаты налоговых платежей за девять месяцев 2019 года. Сумма рассроченных налоговых платежей за указанный период увеличилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - отмечается в сообщении.

По данным ФНС, получив рассрочку по уплате налоговых платежей, налогоплательщики смогли преодолеть временные финансовые трудности. Перенос срока уплаты позволил организациям урегулировать свою задолженность перед бюджетом и полностью исполнить обязанность по уплате налогов по согласованному графику.

В ведомстве подчеркнули, что рассрочка предоставляется при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения обязательств налогоплательщика (банковской гарантии, залога недвижимого или иного ликвидного имущества, поручительства платежеспособного лица).