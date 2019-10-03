Сбербанк заключил сделки на 16 млрд рублей в сегменте исламского банкинга

САМАРА, 3 октября. /ТАСС/. Сбербанк заключил в сегменте исламского банкинга сделки на сумму 16 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правления банка Олег Ганеев на форуме Volga Investment Summit в Самаре.

"У нас уже 16 млрд рублей в портфеле сделок", - сказал он.

По словам Ганеева, речь идет, в частности, о сделках в области поставки зерна в страны Персидского залива и Ближнего Востока российскими компаниями, кроме того, ведутся работы в интересах производителей металлопродукции. Ганеев отметил, что до конца 2019 года планируется заключить порядка шести сделок на 4-5 млрд рублей.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с религиозными нормами ислама, в частности запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают деньги под проценты.

Организации напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц. Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.

Volga Investment Summit - форум для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области исламских финансов.