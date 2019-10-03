Спутники для "Экспресс-РВ" начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023-м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году. Об этом сообщил замглавы Россвязи Игорь Чурсин на конференции по спутниковой связи Satcomrus-2019, которая проходит в Санкт-Петербурге.

"В начале 2020 года [начнется создание спутников], конкурсная документация у нас практически готова, мы приступаем непосредственно к производству пяти спутников с планируемым запуском в 2023 году", - сказал он.

Чурсин отметил, что благодаря запуску спутников удастся создать устойчивую связь в северных и арктических регионах России, а также улучшить качество связи на транспорте.

Система спутниковой связи "Экспресс-РВ" с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах будет создана к 2025 году согласно паспорту нацпроекта "Цифровая экономика". Мероприятия по созданию системы запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию предусмотрено 726,94 млрд рублей и еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.