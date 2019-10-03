Ростех к 2020 году разработает 1 тыс. цифровых избирательных участков

МОСКВА, 3 октября./ТАСС/. Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") и Центризбирком России подписали контракт на разработку модели цифрового избирательного участка и изготовление опытного образца. Планируется, что к 2020 году концерн изготовит 1 тыс. комплексов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании, пояснив, что работа пройдет в несколько этапов и завершится в марте 2020 года.

"В рамках распоряжения правительства, по которому концерн "Автоматика" определен единым исполнителем по оснащению цифровых избирательных участков, на 2020 год запланировано изготовление силами концерна 1000 комплексов технических средств цифровых избирательных участков, к 2021 - еще 4000. Всего к 2021 году планируется создать 5000 цифровых избирательных участков", - сказал гендиректор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Эксперимент по цифровому голосованию прошел в Москве 8 сентября - открылось 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования от концерна "Автоматика". Терминалы позволили находящимся в Москве жителям других субъектов РФ принять участие в выборах, проходивших в их регионах. Для голосования на цифровых участках прикрепились около 2 тыс. человек и проголосовали 1726 избирателей.

Концерн "Автоматика" специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.