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Российская энергетическая неделя

Комитет по энергетике Госдумы предложил передать электросети РЖД группе "Россети"

Первый заместитель председателя комитета Валерий Селезнев уточнил, что РЖД, автодорожное хозяйство и прочие инфраструктурные образования "должны заниматься своей деятельностью"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Комитет по энергетике Госдумы предложил передать электросетевое хозяйство РЖД и других инфраструктурных государственных компаний группе "Россети". Об этом сообщил в ходе выступления на Российской энергетической неделе первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Валерий Селезнев

"Что касается консолидации сетей. Я здесь может быть какие-то вещи революционные предложу. Понимаю, что многим может не понравится. Считаю, что необходимо в стратегию развития электросетевого комплекса записать то, что необходимо избавляться от сетевых комплексов инфраструктурных компаний, прежде всего государственных компаний, передавая их "Россетям". Способ передачи денежный или какой-то акционерный", - сказал он.

Селезнев уточнил, что РЖД, автодорожное хозяйство и прочие инфраструктурные образования "должны заниматься своей деятельностью".

Ранее глава "Россетей" Павел Ливинский сообщал о возможных планах аренды электросетей РЖД.

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