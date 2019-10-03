В Минкомсвязи не видят необходимости как-либо ограничивать "Яндекс"

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не видит необходимости вводить ограничения для зарегистрированной в Нидерландах компании "Яндекс". Такое мнение журналистам в четверг выразил замминистра ведомства Алексей Волин на VI всероссийском форуме региональных СМИ, который проходит в Перми 3-4 октября.

Летом член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. Как отмечал в разговоре с ТАСС автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

"Мы не видим никаких проблем с существованием "Яндекса" и с необходимостью вводить для успешно действующей российской компании какие-либо ограничения", - сказал Волин, отвечая на вопрос ТАСС.

Согласно проекту, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Законопроектом также определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о "признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например, для других отечественных сервисов".

О форуме

Всероссийский форум "Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности" проходит 3-4 октября в шестой раз и впервые в Перми. На территории бывшего завода имени Шпагина собрались более 350 человек, они обсуждают актуальные вопросы деятельности медиа в условиях цифровой экономики. В рамках форума заявлены темы для экспертного обсуждения: "Современные вопросы медиа и коммуникационного образования", "Рекламный рынок в цифровой среде", "Telegram-каналы и smm", "Критерии эффективности СМИ", "Государственная поддержка СМИ" (с участием представителей Роспечати и "Почты России"), "Оригинальный контент и интерес аудитории".