ЦБ рассчитывает согласовать законопроект о переходе граждан между НПФ в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Банк России пока не завершил согласование с ключевыми ведомствами разрабатываемого им законопроекта о запрете досрочных переходов граждан между НПФ, при этом рассчитывает на внесение проекта в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах перестраховочного саммита.

"В ближайшее время. Потому что мы не завершили согласование с ключевыми участниками со стороны правительства - Минтрудом, Минфином", - сказал он.

В сентябре Чистюхин сообщил, что ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход. Он отмечал, что регулятор работает над соответствующим законопроектом.

Как позднее говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, срок моратория может составить от 3 до 5 лет. Чистюхин говорил, что ЦБ рассчитывает на принятие законопроекта осенью. Минфин поддерживает эту идею, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В переходные кампании 2017-2018 годов ЦБ фиксировал большое число жалоб граждан на переводы их накоплений без их согласия. Часто это происходило в результате недобросовестных действий агентов НПФ, так как конкуренция фондов за клиентов обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений. Эта проблема до сих пор не решена, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 6 сентября. В августе Генпрокуратура начала проверку всех НПФ на предмет соблюдения законодательства по досрочным переходам.