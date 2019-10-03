Объем ФНБ за сентябрь сократился на 2,97%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь 2019 года снизился на 2,97% и на 1 октября составил 7,928 трлн рублей, что эквивалентно $123,07 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ.

На 1 сентября размер фонда составлял 8,17 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 октября размещено $45,495 млрд, €39,173 млрд, £7,674 млрд и 94,6 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 587,905 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 171,130 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,434 млрд рублей.