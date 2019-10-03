Источник: Газпромбанк может продать "Мечелу" часть доли в Эльге за более чем 30 млрд руб.

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сумма оферты Газпромбанка за 34-процентную долю в Эльгинском проекте составляет более 30 млрд рублей, срок заключения сделки - четыре месяца, сообщил ТАСС источник.

"Сумма оферты - более 30 млрд рублей, на заключение сделки дается четыре месяца", - сказал собеседник агентства.

В "Мечеле" от комментариев отказались. В пресс-службе Газпромбанка ТАСС сообщили, что банк ожидает "неукоснительного выполнения "Мечелом" своих обязательств в соответствии с законодательством и подписанной документацией".

В конце сентября стало известно, что "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе 34% принадлежащего банку пакета в Эльгинском угольном проекте. О планах банка продать долю в проекте компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону") сообщалось 23 августа, в ФАС РФ подтвердили получение ходатайства от компании. "Мечелу" была направлена обязательная оферта о выкупе части доли.

Эльгинский проект

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. "Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел транс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

В 2013 году ВЭБ одобрил "Мечелу" проектное финансирование разработки Эльгинского месторождения на $2,5 млрд сроком на 13,5 года под залог 49% "Эльгаугля". Однако компании был предоставлен лишь бридж-кредит на $150 млн. С 2015 года кредит просрочен.

В 2017 году гендиректор "Мечела" Олег Коржов заявил, что вопрос финансирования проекта ВЭБ "заморожен".

Чистый долг группы "Мечел" (без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств) на конец июня 2019 года составил 411 млрд рублей, снизившись на 12 млрд рублей к уровню на конец 2018 года. По состоянию на май 2019 года долг "Мечела" перед госбанками, являющимися держателями 88% задолженности, составил 347,5 млрд рублей.

В конце июля Сбербанк сообщил, что "Мечел" направил банку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. При этом Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка предоставить аналогичные условия реструктуризации.