КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены развивать транспортное сообщение с регионами Сибири и Забайкалья с помощью запуска новых авиационных, железнодорожных и автомобильных маршрутов. Это необходимо для того, чтобы гражданам было удобно добираться в Кемерово, где начал работу Восьмой кассационный суд, об этом сообщил журналистам в четверг губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, который призван повысить эффективность правосудия. В Кемерове с октября текущего года начал работу Восьмой кассационный суд, юрисдикция которого будет распространяться на 12 субъектов РФ - Республику Алтай, Бурятию, Туву, Хакасию, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.

"Мы развиваем инфраструктуру автомобильную, железнодорожную, авиационную, субсидируем авиационные перевозки, чтобы все могли добраться сюда. Ведем переговоры с РЖД о том, чтобы и железнодорожный транспорт был налажен, <…> железнодорожный транспорт четко у нас будет работать из Новосибирска, из Томска, остальные направления находятся в стадии просчета. Нам важно обеспечить удобную транспортную доступность для всех 12 субъектов, [на которые распространяется юрисдикция Восьмого кассационного суда]", - сказал Цивилев.

Он также отметил, что власти Кузбасса обратились к губернаторам регионов с предложением рассмотреть возможность обоюдного субсидирования авиационных перевозок из бюджетов. Положительное решение о выделении субсидий из бюджета на 2020 год получено от Новосибирской области, с остальными субъектами ведутся переговоры. По словам Цивилева также проведена ревизия автомобильного дорожного хозяйства между Кузбассом и регионами Сибири, ведется ремонт и есть планы по строительству новых автодорог в направлении всех ближайших субъектов.