Минэнерго считает недопустимым отказ от практики долгосрочных контрактов за газ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минэнерго России выступает за сохранение заключения долгосрочных контрактов и принципа "Бери или плати" на поставку газа, отказ от такой практики - недопустим. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак во время выступления на министерской встрече Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), которая проходит в рамках Российской энергетической недели.

"В интересах стабильности и предсказуемости рынка, для привлечения инвестиций в газовую отрасль, ни в коем случае нельзя отказываться от проверенной практики заключения долгосрочных контрактов, использования принципов "бери или плати", - сказал он.

Многие участники рынка выступают за глобализацию рынка газа по аналогии и за увеличение доли спота в мировой торговле. В частности, об интересе к споту неоднократно говорил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.