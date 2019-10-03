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Российская энергетическая неделя-2019

Минэнерго считает недопустимым отказ от практики долгосрочных контрактов за газ

Это нужно для привлечения инвестиций в газовую отрасль, заявил министр энергетики Александр Новак

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минэнерго России выступает за сохранение заключения долгосрочных контрактов и принципа "Бери или плати" на поставку газа, отказ от такой практики - недопустим. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак во время выступления на министерской встрече Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), которая проходит в рамках Российской энергетической недели.

"В интересах стабильности и предсказуемости рынка, для привлечения инвестиций в газовую отрасль, ни в коем случае нельзя отказываться от проверенной практики заключения долгосрочных контрактов, использования принципов "бери или плати", - сказал он.

Многие участники рынка выступают за глобализацию рынка газа по аналогии и за увеличение доли спота в мировой торговле. В частности, об интересе к споту неоднократно говорил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРЭН-2019
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