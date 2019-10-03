Более 10 предприятий на Ставрополье занялись повышением производительности труда

СТАВРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Более 10 предприятий в Ставропольском крае приступили к работе по повышению производительности труда по нацпроекту. До конца года к ним планируют присоединиться еще две компании, сообщил журналистам в четверг министр экономического развития края Сергей Крынин.

"Уже 12 предприятий присоединились к этой работе в рамках национального проекта, планируем, что до конца года присоединятся еще два. Это превышение показателей, которые изначально были предусмотрены планом", - сказал он.

Министр отметил, что изначально проект не получил большое количество заявок, но интерес бизнеса растет. "Сейчас предприятия, общаясь с участниками первой волны, поняли преимущества, которые дает проект. Сегодня уже начинают участвовать как в сопровождении экспертов Федерального центра компетенций, так и самостоятельно", - пояснил Крынин.

По его словам, ожидается, что повышение эффективности производства и снижение затрат приведет к увеличению рентабельности самих предприятий, увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест, увеличению заработной платы и налоговых поступлений.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. В течение пяти лет в программу на Ставрополье планируется вовлечь более 130 предприятий.